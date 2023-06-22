Счетная палата сообщила о росте кассовых расходов Роспатента в 2022 году на 2,4%

Показатель составил 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расходы Роспатента в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 2,4%. Об этом говорится в поступившем в ТАСС пресс-релизе Счетной палаты о проверке исполнения бюджета.

"Кассовые расходы Роспатента выросли в 2022 году на 2,4% по сравнению с 2021 годом - с 4,4 до 4,5 млрд рублей. При этом уровень их исполнения снизился на 0,3 процентных пункта и составил 99% (в 2021 г. было 99,3%)", - говорится в сообщении.

В 2022 году Роспатент исполнил доходы федерального бюджета на 6,4 млрд рублей. "97% общего объема поступивших доходов пришлись на доходы от патентных пошлин и доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной собственности", - приводятся в пресс-релизе слова аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева.

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 45,4 млн рублей, то есть 1% от лимитов бюджетных обязательств. В основном они образовались из-за неисполнения поставщиками своих обязательств в установленные госконтрактами сроки, экономией по начислениям по оплате труда в связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам, экономией командировочных расходов.

Объем дебиторской задолженности Роспатента увеличился по сравнению с началом отчетного периода на 23,7%, составив 10 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась на 20,7%, до 1,6 млрд рублей. "Рост кредиторской задолженности вызван увеличением количества поступлений по уплате патентных пошлин по проведению экспертизы заявок на государственную регистрацию товарных знаков и увеличением поступлений в последние месяцы года", - отмечается в документе.

Нарушения, выявленные в ходе проверки, в основном касались сферы закупок и контроля за деятельностью подведомственной организации. Так, результаты работ на сумму 400 тыс. рублей оплатили на три дня позже установленного срока. Также Роспатент не обеспечил надлежащий контроль за деятельностью ФГБУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения". "В ходе проверки были установлены факты пропуска указанным учреждением сроков исковой давности по взысканию штрафов, начисленных за неисполнение лицензиатами своих обязательств по представлению отчетной документации, и платежей в соответствии с условиями лицензионных договоров на общую сумму 10,2 млн рублей", - сказал Зайцев.