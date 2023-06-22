Ozon возглавил рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes

По данным издания, онлайн-ретейлер за год увеличил количество пунктов выдачи заказов на 11,6 тыс.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon занял лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, куда вошли 30 самых выгодных франшиз. Список опубликован в четверг на сайте издания.

Как пишет журнал, Ozon остается самой популярной франшизой в стране, увеличив количество пунктов выдачи заказов на 11 601 за период с мая 2022 по май 2023 года. У онлайн-ретейлера работают 27 769 франчайзинговых точек.

Совокупно сети всех участников рейтинга выросли на 40% в период с мая 2022 по май 2023 года, сообщает Forbes. Лидерами рейтинга в своих категориях стали кибершкола Kiberone, которая насчитывает 713 франчайзинговых точек, и сеть развивающих центров IQ007, которая имеет 625 франчайзинговых точек.

Кроме того, лидером в своей категории стала торговая сеть Fix Price, насчитывающая 540 точек, работающих по франшизе.

В рейтинг издания также вошли пиццерия "Додо пицца" (число франчайзинговых точек - 879), сеть продуктовых магазинов "Авокадо" (4 835), логистический оператор СДЭК (3 755).