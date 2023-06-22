Моди призвал глав американских компаний расширять сотрудничество с Индией

Индийский премьер-министр попросил General Electric играть более значительную роль в секторах авиации и возобновляемых источников энергии в республике

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Индийский премьер-министр Нарендра Моди провел в Вашингтоне встречи с главами компаний General Electric (GE), Micron Technology и Applied Materials и предложил им увеличить производство в Индии. Об этом сообщает в четверг МИД республики на официальном сайте.

"Премьер-министр г-н Нарендра Моди встретился с г-ном Х. Лоуренсом Калпом - младшим, генеральным директором General Electric. Премьер-министр высоко оценил долгосрочную приверженность GE производству в Индии. Премьер-министр и г-н Калп-младший обсудили расширение технологического сотрудничества с GE для развития производства в Индии", - говорится в сообщении.

Моди призвал General Electric играть более значительную роль в секторах авиации и возобновляемых источников энергии в Индии, указывает ведомство.

В ходе встречи с генеральным директором Micron Technology, бизнесменом индийского происхождения Санджаем Мехротрой Моди предложил увеличить выпуск полупроводников на индийской территории.

"Премьер-министр предложил Micron Technology увеличить производство полупроводников в Индии. Он отметил, что Индия может обеспечить конкурентные преимущества в различных звеньях цепочки поставок полупроводников", - отмечается в информации.

Моди встретился с руководителем Applied Materials Гэри Дикерсоном и предложил возглавляемой им компании принять участие в развитии производства полупроводников и подготовке специалистов на индийской территории. "Премьер-министр предложил Applied Materials внести свой вклад в укрепление экосистемы полупроводников в Индии", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр и г-н Дикерсон обсудили потенциал сотрудничества Applied Materials с академическими учреждениями Индии для создания квалифицированной рабочей силы", - говорится в сообщении индийского внешнеполитического ведомства.