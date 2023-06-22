На Ярославском радиозаводе назначили нового гендиректора

Им стал Александр Сашов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новым гендиректором АО "Ярославский радиозавод" (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") стал руководитель отделения "Научный центр сертификации элементов и оборудования" РКС Александр Сашов. Об этом в четверг сообщили в холдинге.

"Генеральным директором АО "Ярославский радиозавод" (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") назначен Александр Сашов. Александр Сашов работает в АО "Российские космические системы" с 2003 года и прошел трудовой путь от инженера-исследователя 3 категории до руководителя отделения "Научный центр сертификации элементов и оборудования", - сообщили в холдинге.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации "Роскосмос", сообщал, что генеральному директору ЯРЗ Сергею Якушеву предложили уйти в отставку.

АО "Ярославский радиозавод" - базовое серийное предприятие отечественного космического приборостроения, которому Роскосмосом поручено в кратчайшие сроки освоить массовое производство унифицированных модулей полезной нагрузки и другой современной аппаратуры для перспективных отечественных космических аппаратов. Это позволит реализовать стратегическую цель по организации потокового производства спутников - до 350 в год.