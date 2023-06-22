В Мурманской области намерены изменить русло реки Гакмана для отвода от Кировского рудника

На проведение работ выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Русло реки Гакмана в Мурманской области изменят для отвода от Кировского рудника, сообщила пресс-служба учреждения в четверг.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство комплекса сооружений для отвода реки Гакмана в Мурманской области", - говорится в сообщении.

Проектируемый капитальный комплекс гидротехнических сооружений предназначен для снижения водопритока в рудник на весь срок его существования и отвода поверхностных вод от зоны ведения горных работ. Водоотводная выработка позволит отвести реку Гакмана в ближайший водный поток Юкспоррйок, принадлежащий бассейну Белого моря. Общая площадь работ составит более 35 тыс. кв. м, а длина водоотводных выработок - более 1,5 тыс. кв. м.

Строительство комплекса водоотводных выработок проведут в два этапа. Сначала планируется сооружение самого комплекса поверхностных выработок между долинами рек и подземных горных выработок. Во вторую очередь проведут работы по созданию каналов основного русла и правого притока, также построят хозяйственные и вспомогательные автодороги. "Проектной документацией предусматривается устройство комплекса, который включает нагорные каналы №3 и №4 в долине реки Гакмана, канал самой реки, водоотводную выработку "Лопарская" и другие объекты", - привела пресс-служба слова главного эксперта проекта Александра Никитаева.

Застройщик - АО "Апатит", чей Кировский филиал в Мурманской области является крупнейшим в мире предприятием по производству фосфатного сырья и единственным в России производителем нефелинового концентрата. Генпроектировщиком выступило АО "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова".

Река Гакмана протекает в глубоком протяженном ущелье Хибинских гор в нескольких километрах от центра Кировска. Эта водная артерия служит своеобразным разделом Юкспорского массива на юго-западную и северо-восточную части. Своим названием она обязана Виктору Акселю Гакману - геологу и петрографу, одному из первых исследователей щелочных пород Кольского полуострова, участнику экспедиций финского геолога Вильгельма Рамзая. В 1930-е годы в этом районе добывали ловчорритовую руду, которая использовалась в производстве особых стекол, радиотехнике и химической промышленности. Сейчас здесь располагается Кировский рудник, ведущий отработку апатит-нефелиновых месторождений Кукисвумчоррского и Юкспор.