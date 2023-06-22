СПБ биржа стала оператором информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов

Она стала восьмой в соответствующем реестре ЦБ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Банк России расширил реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) до восьми, новым оператором стала ПАО "СПБ биржа", следует из информации на сайте регулятора.

"Банк России 22.06.2023 принял решение о согласовании правил информационной системы ПАО "СПБ биржа" и включении сведений о ПАО "СПБ биржа" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении регулятора.

ПАО "СПБ биржа" является организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов. Согласно информации на официальном сайте биржи, инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами через участников торгов биржи - профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Банком России.

В настоящее время инвесторам для заключения сделок доступны иностранные ценные бумаги, российские ценные бумаги, еврооблигации, а также ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ.

Ранее в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов ЦБ РФ включил семь компаний: блокчейн-платформу "Атомайз", Сбербанк, финтех-компанию "Лайтхаус" и Альфа-банк, ООО "Системы распределенного реестра", а также "Токены" и "Еврофинанс Моснарбанк".