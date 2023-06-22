В Приамурье первая очередь животноводческого комплекса "Луч" заработает в июле

По словам пресс-службы регионального правительства, она рассчитана на 1 570 коров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июня. /ТАСС/. Первую очередь животноводческого комплекса "Луч", который является важным стратегическим инвестиционным проектом для Амурской области, введут в эксплуатацию в июле. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Первую очередь фермы АО "Луч" планирует ввести уже в следующем месяце. Речь идет о коровнике с доильно-молочным блоком, отделении для сухостойных и новотельных коров и родильном отделении, а также телятнике, складе для грубых кормов и других помещений", - говорится в сообщении. Сдать первую очередь объекта планируют 20 июля.

Первая очередь рассчитана на 1 570 коров. После сдачи второй очереди, которую начали строить в феврале, комплекс сможет вмещать 2,4 тыс. коров. Завершение строительства планируется к концу 2023 года. Объем производства молока в год составит 25,5 тыс. тонн. В целом реализация проекта позволит создать 125 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта фермы составляет 3,8 млрд рублей. Из них стоимость первой очереди превышает 2 млрд рублей.

Глава региона Василий Орлов посетил строящийся животноводческий комплекс на 2 400 коров в Ивановском муниципальном округе.

"Строительство животноводческого комплекса - один из стратегически важных для региона инвестиционных проектов. На его реализацию предприятие получает господдержку из областного бюджета - на сегодняшний день она составила 210 млн рублей. Помощь из бюджета позволила снизить стоимость строительства комплекса и оборудования для него", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.