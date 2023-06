Совет директоров "Полюса" принял решение о делистинге расписок компании с LSE

Компания также уведомила депозитария своих расписок

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет директоров золотодобывающей компании "Полюс", учитывая введенные санкции, принял решение о делистинге расписок компании с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Полюс" сообщает, что 22 июня 2023 года совет директоров компании решил, учитывая текущие обстоятельства (включая, среди прочего, недавнее введение блокирующих санкций США и Великобритании против компании), что поддержание программ депозитарных расписок и программы американских депозитарных расписок первого уровня больше не является целесообразным для компании. Совет директоров также одобрил совершение всех необходимых действий для завершения программ и делистинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже", - отмечается в сообщении.

"Полюс" также уведомил депозитария своих расписок - The Bank of New York Mellon - о завершении программ листинга.

"Компания ожидает, что BNYM направит держателям депозитарных расписок уведомление о завершении программ с указанием даты завершения в соответствии с условиями депозитарных соглашений", - добавили в компании. "Полюс" рекомендует держателям расписок напрямую обратиться в банк-депозитарий "чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ".

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.