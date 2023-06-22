22 июня, 14:40

Экспорт из ФРГ в Россию упал в мае на 36,7% в годовом исчислении

Andreas Rentz/ Getty Images
© Andreas Rentz/ Getty Images

В денежном выражении сокращение экспортных операций составило около €400 млн

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Объем экспорта Германии в Россию сократился в мае на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в отчете Федерального статистического ведомства ФРГ, опубликованном в четверг.

В денежном выражении сокращение экспортных операций составило около €400 млн. Россия с февраля 2022 года переместилась с 5-го на 16-е место в списке крупнейших импортеров товаров и услуг Германии, не входящих в Евросоюз (ЕС), отметили в ведомстве. Объем экспорта из ФРГ в РФ составил в мае €700 млн.

Германия испытывает на себе негативные последствия присоединения к санкциям ЕС против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Существенно сократились объемы поставок выгодных по цене российских энергоносителей в ФРГ, несколько ключевых отраслей экономики республики остались без рынка сбыта в РФ. 

Теги:
ГерманияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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