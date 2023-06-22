Мишустин осмотрел производство Казанского авиастроительного завода

Премьер-министр России, в частности, побывал на участке стыковки фюзеляжа ТУ-160

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки в Казань ознакомился с работой Казанского авиастроительного завода, где собирают среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 и ракетоносец Ту-160.

Мишустина сопровождали министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, а также глава Татарстана Рустам Минниханов.

Главе правительства показали установку электронно-лучевой сварки "ЭЛУ 24/16", предназначенную для сварки плоских и объемных деталей из титановых сплавов больших габаритов и толщин до 150 мм в вакууме и печь вакуумного отжига "УВН (установка вакуумная нагревательная) 45-180/8,8", которая предназначена для отжига в вакууме титановых сплавов для снятия остаточных напряжений после сварки. Оборудование было модернизировано, благодаря чему повысилась энергоэффективность сварки.

Также Мишустин осмотрел высокопроизводительное оборудование, на котором происходит фрезеровка крупногабаритных деталей. Показали премьеру и стапели агрегатной сборки самолета Ту-214.

Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета - до 6,5 тыс. км. Сейчас самолет выпускается на заводе в Казани малой серией. Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.

Премьер также побывал на участке стыковки фюзеляжа ТУ-160. Стратегический ракетоносец Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире. Решение о возобновлении производства Ту-160 принял президент России Владимир Путин. Обновленные самолеты обладают существенно расширенными боевыми возможностями, в них заложен значительный потенциал.

О Казанском авиационном заводе

Казанский авиационный завод имени Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. В настоящее время завод является филиалом ПАО "Туполев" и входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, производство пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.