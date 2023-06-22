ПСБ расширит присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, Промсвязьбанк год назад запустил комплексное обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и развивает присутствие в регионе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ПСБ продолжает развивать инфраструктуру для обслуживания населения прифронтовой зоны и расширяет свое присутствие в агломерации Каховки и Новой Каховки, говорится в сообщении пресс-службы Промсвязьбанка.

"ПСБ активно развивает инфраструктуру для обслуживания населения прифронтовой зоны - живущим здесь гражданам особенно важно иметь доступ к банковской инфраструктуре, иметь возможность снимать наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий и совершать другие привычные финансовые операции. Поэтому закономерным шагом станет расширение присутствия банка в агломерации Каховки и Новой Каховки", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Он также добавил, что ПСБ год назад запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской области и поступательно развивает присутствие в регионе, расширяет перечень доступных гражданам и предприятиям продуктов и услуг.

В пресс-службе банка сообщают, что кроме решения о расширении присутствия ПСБ, которое было принято в ходе рабочего совещания, банк вместе с участниками встречи обсуждал запуск в Херсонской области проектного финансирования строительства нового жилья, а также льготную ипотеку и страховые услуги - ОСАГО и ипотечное страхование.

Кроме того, были затронуты вопросы выполнения дорожной карты перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты.