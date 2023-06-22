Они составили 463,33 млн баррелей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,8 млн баррелей и на 16 июня составили 463,33 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 18:01 мск, августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 2,47% - до $75,13 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2023 года снижается до $70,54 за баррель (-2,49%).