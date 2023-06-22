В МИД Украины считают, что Россия не продлит зерновую сделку

Посол по особым поручениям МИД страны Ольга Трофимцева также заявила, что "не ждет ничего прорывного" от международной конференции в Лондоне по восстановлению Украины

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия выйдет из зерновой сделки. Такое мнение выразила в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева.

Она написала, что "уверена на 99,9%" в таком исходе. Дипломат обосновала свое мнение переизбранием Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции и планами компании "Уралхим" ввести в эксплуатацию терминал для экспорта аммиака в Тамани к концу 2023 года, что, по мнению Трофимцевой, должно снизить важность аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Она признала, что "не ждет ничего прорывного" от международной конференции в Лондоне по восстановлению Украины. "К сожалению, и формат подготовки, и формирование делегации были в "украинском национальном" стиле. Будет много о "Нью-Васюках" без реальных расчетов при существующей налоговой политике и уровне коррупции. Когда за день до конференции англоязычные издания также пишут о взятках при экспорте зерна, а немцы меня спрашивают, правда ли, что есть плата за пользование зерновым коридором со стороны наших всяких органов, то картинка становится менее яркой", - написала Трофимцева.

Зерновая сделка была продлена на два месяца 18 мая. Об этом заявил Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД РФ ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Россия настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.

19 июня в компании "Уралхим" подтвердили планы ввода в строй первого в России экспортного терминала аммиака в Тамани до конца этого года.