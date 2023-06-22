"Газпром" утвердил программу развития на 2024-2033 годы

Совет директоров поручил главе холдинга Алексею Миллеру исключить из системы стратегического планирования показатель доли на рынке газа Европы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития компании на 2024-2033 годы, а также поручил главе холдинга Алексею Миллеру исключить из системы стратегического планирования показатель доли на рынке газа Европы, говорится в сообщении "Газпрома".

Совет директоров также поручил актуализировать значения "на последний год десятилетнего периода планирования" стратегических целевых показателей по мощности пика в осенне-зимний период (ОЗП) в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) и производительности добычного комплекса в зоне ЕСГ в пиковом режиме в ОЗП.

Предыдущая версия долгосрочной программы развития "Газпрома" на 2023-2032 годы была утверждена в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что инвестиции группы "Газпром" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей, в том числе по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам.