"Ъ": экспорт бензина в июне снизился на 30%

Замглавы департамента Минэнерго Роман Кабаков отметил, что ведомство и дальше будет рекомендовать компаниям снижать экспорт этого топлива

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экспорт бензина в июне снизился на 30% по сравнению с маем. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на замглаву департамента Минэнерго Романа Кабакова.

Кабаков ранее отметил, что нефтяные компании и сейчас продолжают снижать экспорт, пишет газета. "Так, за июнь экспорт бензина уже на 30% ниже по сравнению с маем. Мы продолжим рекомендовать компаниям придерживаться данной политики, чтобы по максимуму этот нефтепродукт шел на биржу", - заявил он.

Увеличение производства бензина в России происходит в условиях завершения ремонтов на НПЗ, разъясняет газета.

Ранее ФАС сообщила о разработке документов об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже, а также предложила повысить их на 1 процентный пункт - для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%. Служба отметила, что после принятия приказа и проекта постановления правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля - 9,5%. Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос. Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу.

При этом, несмотря на восстановление производства после ремонтов НПЗ, а также предупреждения со стороны ФАС, товара по-прежнему не хватает, а продажи бензина на бирже не могут удовлетворить нынешний спрос, отмечает газета со ссылкой на своих собеседников. Одной из ключевых причин нехватки товара является наличие серого экспорта, согласно двум источникам "Коммерсанта".