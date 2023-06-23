22 июня, 23:07

"Ъ": экспорт бензина в июне снизился на 30%

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

Замглавы департамента Минэнерго Роман Кабаков отметил, что ведомство и дальше будет рекомендовать компаниям снижать экспорт этого топлива

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экспорт бензина в июне снизился на 30% по сравнению с маем. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на замглаву департамента Минэнерго Романа Кабакова.

Кабаков ранее отметил, что нефтяные компании и сейчас продолжают снижать экспорт, пишет газета. "Так, за июнь экспорт бензина уже на 30% ниже по сравнению с маем. Мы продолжим рекомендовать компаниям придерживаться данной политики, чтобы по максимуму этот нефтепродукт шел на биржу", - заявил он.

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Увеличение производства бензина в России происходит в условиях завершения ремонтов на НПЗ, разъясняет газета.

Ранее ФАС сообщила о разработке документов об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже, а также предложила повысить их на 1 процентный пункт - для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%. Служба отметила, что после принятия приказа и проекта постановления правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля - 9,5%. Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос. Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу.

При этом, несмотря на восстановление производства после ремонтов НПЗ, а также предупреждения со стороны ФАС, товара по-прежнему не хватает, а продажи бензина на бирже не могут удовлетворить нынешний спрос, отмечает газета со ссылкой на своих собеседников. Одной из ключевых причин нехватки товара является наличие серого экспорта, согласно двум источникам "Коммерсанта". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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