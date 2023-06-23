Публикации канадских СМИ станут недоступны для пользователей Facebook и Instagram

Meta приняла такое решение после одобрения Сенатом Канады закона, обязывающего платить за трансляцию контента местных изданий

ОТТАВА, 23 июня. /ТАСС/. Сообщения канадских СМИ станут недоступны для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, принадлежащих корпорации Meta (обе запрещены в РФ, сама корпорация признана в РФ экстремистской). Об этом говорится в заявлении Meta, которое приводит агентство AFP.

"Сегодня мы подтверждаем, что новостной контент больше не будет доступен в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде", - говорится в заявлении.

Как сообщает агентство, корпорация приняла такое решение после одобрения Сенатом Канады закона, обязывающего платить за трансляцию контента местных изданий.

Новый закон, который пока не вступил в силу, обязует цифровые платформы заключать коммерческие соглашения с канадскими СМИ в отношении их публикаций, размещенных в соцсетях. Эта мера призвана поддержать канадских журналистов, поскольку отрасль переживает кризис. По данным министерства наследия, с 2008 года закрылось более 450 канадских СМИ.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо подверг компанию Meta критике в связи с тестовой блокировкой контента, заявив, что компания проявила "глубокую безответственность", отказавшись платить журналистам за их работу.

ЕС в 2019 году также ввел законодательство, которое позволяет издателям получать вознаграждение за контент, используемый онлайн-платформами.