Эксперты: поворот экономики на Восток станет стимулом к индустриализации Приморья

Среди основных преимуществ именно этого региона собеседники агентства назвали географическое положение, налаженные внешнеэкономические связи и солидный уровень туризма

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Поворот российской экономики на Восток, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, может стать мощным стимулом к началу активной индустриализации Приморского края. Такое мнение высказали в пятницу ТАСС опрошенные эксперты. Среди основных преимуществ именно этого региона они назвали географическое положение, налаженные внешнеэкономические связи и солидный уровень туризма.

Так, ведущий экономист края, научный сотрудник Тихоокеанского института географии РАН Юрий Авдеев считает срочную индустриализацию региона необходимой. "Без этого по существу разговора вообще быть не может. C точки зрения государства, чрезвычайно важно простраивать те самые цепочки, которые дают прирост новых рабочих мест, ориентируют образование и многое-многое другое", - сказал он. Эксперт уверен, что в современной ситуации не стоит копировать все то, что было создано во время прошлых индустриальных волн, и следует сконцентрироваться, прежде всего, на интеграционном взаимодействии со странами АТЭС и АТР.

О последнем сказал и руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке, посол по особым поручениям Андрей Броварец. Он напомнил, что расположение Приморья удобно за счет наличия морских портов. А из-за того, что западные границы практически закрыты, многие грузы, причем не только китайские, но и центральноазиатские, идут именно через восточные порты. "Также в прошлом году у нас очень выросли торговля и отношения с Монголией, Индией, вся юго-восточная Азия и северо-восточная Азия - наши партнеры и Мьянма, и Лаос", - отметил Броварец.

Развитие инфраструктуры

Развитие портовой инфраструктуры неоднократно очерчивал в качестве одной из первоочередных задач и губернатор региона Олег Кожемяко. По его данным, общий объем средств, направленных в реализацию крупных инвестпроектов по развитию портовой инфраструктуры до 2030 года составит почти 400 млрд рублей, причем мощность самих портов может достигнуть 300 млн тонн в год. Кроме того, он связывал портовое развитие с расширением пропускной способности Транссиба на дополнительные 100 млн тонн грузов в год.

Инфраструктурное развитие заложено и в программе ускоренного развития экономики региона. В ней, как пояснял Кожемяко, значатся транспортные и экспортно ориентированные проекты, в том числе с необходимой для них инфраструктурой. Реализовывать же все это планируют при поддержке федерального центра.

Развитие культуры

Еще одним серьезным импульсом к развитию региона ведущий экономист края назвал преференции, которые могут дать статус территорий опережающего развития, система Свободного порта Владивостока, а также ряд налоговых послаблений. "У России единственной есть свободный выход в мировой океан через Дальний Восток, здесь необходимо срочно наращивать мощности наших портов, а также развивать все, что связано с культурой", - продолжил Авдеев. Он убежден, что представленные в макрорегионе культуры могут обладать большими интеграционными способностями, чем есть сейчас.

С ним согласен и Броварец, назвавший туризм в качестве одного из драйверов развития региона. Только в прошлом году Приморье посетили почти 3 млн человек. "Сейчас, конечно, идет прирост - с Китаем открыли границы - но я не имею в виду только иностранных туристов, развивается и наш внутренний туризм, люди сейчас открывают для себя Дальний Восток, в первую очередь Камчатку, Сахалин, Алтай, и в том числе Приморский край", - пояснил дипломат.

Ранее, выступая на 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, губернатор края также называл туризм одним из важных направлений приграничного сотрудничества. "Мы с нетерпением ожидаем подписания нового межправительственного соглашения о безвизовом групповом туризме, введения электронной визы, а также открытия новых авиалиний между российскими и китайскими городами, железнодорожного пассажирского сообщения", - отмечал Кожемяко.

В частности, с 6 февраля Китай в экспериментальном режиме возобновил турпоездки для организованных групп, в том числе в Россию. А 20 февраля пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что министерство возобновило действие соглашения между двумя странами о безвизовых групповых турпоездках.

Развит в Приморье и экотуризм, объединяющий сразу шесть природных заповедников, национальные, дендрологические и этно-природные парки, лечебно-оздоровительные местности и ботанические сады. Также в нынешнем году президент РФ поставил задачу создать здесь круглогодичный морской курорт федерального уровня. Как ожидается, он будет расположен в Хасанском округе, и сейчас уже ведется работа с потенциальным инвестором по созданию мастер-плана территории.

Экспорт сырья

Что же касается экспортного потенциала, то, по данным регионального правительства, Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских регионов - экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. А общий внешнеторговый оборот края в первом квартале текущего года увеличился на 23%, причем экспорт вырос на 22,6%, а импорт - на 24,2%.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот также рос - на 122% - и составил 13 млрд долларов, а количество стран-партнеров увеличилось до 122. При этом доля Китая составила $7,49 млрд, а Южной Кореи - $2,55 млрд.