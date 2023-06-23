Эксперт: предложение нефти не сможет удовлетворить спрос уже в среднесрочном периоде

По мнению эксперта "ИнфоТЭК", доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, причиной этого является "фатальное недоинвестирование нефтегазового комплекса в глобальном масштабе, прежде всего - в странах Запада"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мировое предложение нефти уже в среднесрочном периоде не сможет удовлетворить активно растущий спрос на углеводородное сырье, считает эксперт "ИнфоТЭК", доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его мнению, принятое в начале июня решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи может создать иллюзию того, что сегодня в мире имеется "переизбыток" нефтяных ресурсов, который надо обязательно ограничивать, чтобы избежать падения цен на нефть.

"Действительно, в краткосрочной перспективе устойчивость спроса вызывает некоторые опасения - прежде всего в связи с уже начавшейся рецессией в Европе и весьма явными признаками надвигающегося экономического кризиса в США. Плюс к этому китайская экономика восстанавливается после пандемии не столь высокими темпами, как прогнозировалось ранее. Однако уже в среднесрочном периоде ситуация может достаточно резко измениться, и предложение не сможет удовлетворить активно растущий спрос на углеводородное сырье", - цитирует Андрианова "ИнфоТЭК".

По его словам, причиной этого является "фатальное недоинвестирование нефтегазового комплекса в глобальном масштабе, прежде всего - в странах Запада".

Об этом в марте свидетельствовал глава Saudi Aramco Амин Нассер, который заявил, что спрос на нефть в 2023 году увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки. Однако удовлетворить его будет весьма сложно в силу "хронического недоинвестирования как в сектор upstream, так и downstream".

А на Петербургском экономическом форуме тему недоинвестирования нефтегазового комплекса поднял глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, недоинвестирование происходит не только в добыче, но и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов (восполнение составляет около 90%). Сечин отмечал, что сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет около 15 млн тонн нефтяного эквивалента, что не сопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов (Саудовская Аравия, Сибирь в России, США).