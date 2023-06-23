Эксперт: запрет ЕС на поставки нефти по северной ветке "Дружбы" не скажется на России

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что в прежние годы по северной ветке в Польшу и Германию прокачивалось 25-35 млн тонн

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Запрет Европейского Союза на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу никак не отразится на работе российских компаний и максимально безопасен для самого ЕС. Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

"Запрет, который вводится сейчас, лишь фиксирует сложившееся положение вещей. Иными словами, он максимально безопасен для самого ЕС и никак уже не скажется на работе наших нефтяников", - отметил он.

По его словам, в прежние годы по северной ветке в Польшу и Германию прокачивалось 25-35 млн тонн. Притом во время обсуждения шестого пакета санкций, вводившего эмбарго на морские поставки российской нефти, Берлин и Варшава обещали прекратить закупки в декабре 2022 года. Но поставки прекратила российская сторона уже в 2023 году, напомнил аналитик.

"Наши западные партнеры предпринимают многочисленные попытки уличить нас в нарушении собственных обязательств по сокращению добычи. Эти попытки базируются на подсчете объемов морской транспортировки. Но как раз из-за прекращения поставок по северной ветке "Дружбы" такие попытки не имеют смысла, так как морские поставки растут только за счет переключения части трубопроводного экспорта на море", - добавил Фролов.

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ полностью запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, при этом сырье из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом.

Северная ветка "Дружбы", идущая в направлении Польши и Германии, сейчас не используется этими странами для поставок российской нефти. По ней осуществляется транзит сырья из Казахстана на германскую и польскую территорию.