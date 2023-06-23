"СберНПФ" показал, что молодые россияне начали чаще копить на пенсию за три последних года

Согласно анализу клиентского портфеля "СберНПФ" за 2020-2023 годы, сумма стартового пополнения увеличилась в шесть раз и превысила 13 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число молодых россиян, которые формируют дополнительные пенсионные сбережения, выросло более чем в два раза за последние три года. Сумма стартового пополнения увеличилась в шесть раз, показал анализ клиентского портфеля "СберНПФ" за 2020-2023 годы (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании отмечается, что в 2023 году молодые люди откладывают больше и дольше: увеличились и сумма первого пополнения подобных копилок, и срок накоплений. В январе-мае 4,3 тыс. молодых россиян в возрасте 18-35 лет начали копить на негосударственную пенсию в "СберНПФ" с помощью индивидуальных пенсионных планов. Аналогичный показатель за 2020 год составлял лишь 1,7 тыс., в 2021 году - 3,8 тыс., в 2022 году - 4 тыс.

В 2023 году сумма стартового пополнения пенсионной копилки превысила 13 тыс. рублей. В группе 18-26 лет откладывать на эту цель начинают со средним первоначальным взносом 18 тыс. рублей (2,2 тыс. рублей в 2020 году), 27-35 лет - 12 тыс. рублей (2,5 тыс. рублей ранее).

Средний срок формирования дополнительного капитала на пенсию у россиян 18-35 лет (количество лет до наступления пенсионных оснований, по годам, январь-май) также вырос за пять месяцев 2023 года, составив 27,8 года, в 2020 году этот показатель составлял 25,9 года, в 2021 году - 26,8 года, в 2022 году - 27,2 года.

"Исследование показывает, что молодые россияне готовы копить вдолгую. В сравнении с 2020 годом сейчас молодежь увеличила средний срок формирования дополнительного капитала на пенсию на два года. Если в 2020 году клиенты из этой возрастной группы начинали копить за 26 лет до наступления пенсионных оснований, то в 2023 году - уже за 28 лет", - приводятся в исследовании слова старшего вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

АО "НПФ Сбербанка" входит в блок "Управление благосостоянием" ПАО Сбербанк, является крупнейшим фондом России. Общее число клиентов НПФ Сбербанка составляет около 8 млн человек.