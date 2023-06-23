Россия сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла в июле на нулевом уровне

Пошлина на вывоз подсолнечного шрота вырастет до 6,249 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза. В июне пошлина была обнулена впервые с февраля 2023 года.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из РФ в июле вырастет до 6,249 тыс. рублей за тонну против 5,012 тыс. рублей в июне.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $872,4 за тонну ($940,5 месяцем ранее), на шрот - $271,4 ($262,4 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.

С 1 июля 2022 года размер пошлины рассчитывается в рублях, ранее он рассчитывался в долларах.