В Калининграде открылся междисциплинарный инжиниринговый центр "Биофарма" на базе БФУ

На его базе будет проводиться разработка инновационных терапевтических препаратов

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сетевой междисциплинарный инжиниринговый центр (СМИЦ) "Биофарма" по разработке технологий производства биофармацевтических лекарственных средств и парафармацевтической продукции открылся в пятницу на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде. Участие в церемонии принял заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, находящийся в регионе в рабочей поездке, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Правительство России всесторонне поддерживает и развивает вузовскую науку. Благодаря программе "Приоритет 2030" БФУ им. Канта получил финансирование в размере порядка одного миллиарда рублей. Инжиниринговый центр "Биофарма" стал пятой лабораторией вуза в рамках этой программы. Он будет заниматься разработкой лекарств для лечения редких заболеваний. Большая работа по поддержке пациентов с данными заболеваниями проводится фондом "Круг добра". Напомню, на эти цели по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина в 2022 году выделено более 70 миллиардов рублей. Мы надеемся, что лекарства, разработанные калининградскими учеными, помогут спасти жизни людей", - подчеркнул Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в БФУ, деятельность СМИЦ "Биофарма" ведется на стыке биологии, химии и фармацевтических наук. Она базируется на сетевом взаимодействии с научно-образовательными организациями России, имеющими компетенции в области фармацевтической разработки лекарственных средств, фармацевтической химии и фармацевтической биологии.

Центр оснащен опытно-производственными участками, спроектированными в соответствии со стандартом GMP. В них будут создаваться образцы активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм В числе ключевых проектов: разработка технологии получения противоопухолевых генотерапевтических агентов на основе некодирующей РНК, создание импортозамещающего генотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (аналог Spinraza), а также производство активных ингредиентов для косметической отрасли.

"Сегодня наш университет активно сотрудничает с крупными промышленными инвесторами, высокотехнологичными компаниями, реально участвуя в социально-экономическом развитии региона. Прикладной характер научно-исследовательских проектов БФУ им. И. Канта обеспечивает их востребованность на рынке, а фармацевтика к тому же обладает дополнительными преимуществами в нынешних условиях ограничений на транзит грузов, эта продукция может транспортироваться на различных судах и по суше", - отметил губернатор области Антон Алиханов, принявший участие в церемонии.