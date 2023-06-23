23 июня, 11:00

Финансирование защиты посевов от града в КЧР увеличат вдвое в 2024 году

На эти цели в бюджете региона заложат 20 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил в бюджете на 2024 год заложить 20 млн рублей на защиту посевов сельхозкультур от града, это вдвое больше прежнего объема финансирования.

"Карачаево-Черкесия находится в зоне рискованного земледелия, и поэтому, в целях защиты сельхозтоваропроизводителей от последствий града, поручаю правительству региона при формировании проекта республиканского бюджета на 2024 год еще вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от градобития и довести сумму до 20 млн рублей", - сказал Темрезов.

Также руководитель региона отметил, что для поддержания достигнутых хороших темпов развития животноводства в республике необходимо модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом.

"Кроме того, до 1 августа текущего года правительству республики совместно с главами муниципалитетов представить предложения по решению проблемы с беспризорными собаками", - добавил Темрезов.

В 2022 году на развитие агропромышленного комплекса направили около 1,1 млрд рублей, в том числе и из республиканского бюджета. Средства были направлены на поддержку и развитие мясного и молочного скотоводства, на производство и реализацию зерновых культур, на закладку интенсивных садов, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. В 2023 году предусмотрены новые меры поддержки производителям картофеля и других овощей, как открытого, так и защищенного грунта. 

Теги:
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
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