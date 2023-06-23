Промышленная зона "Янпу" на Хайнане усилила диверсификацию отраслевого развития

На территории этой промышленной площадки идет формирование современного нефтехимического кластера

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Портовая зона опережающего индустриального развития "Янпу" на северо-западе острова Хайнань активизировала процесс создания диверсифицированной отраслевой структуры. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, помимо традиционных направлений - сферы логистики, транспортных коммуникаций и переработки сельскохозяйственных полуфабрикатов на территории этой динамично развивающейся промышленной площадки идет формирование современного нефтехимического кластера. В частности, речь идет о масштабном производстве этилена, ароматического углеводорода, олефинов, целого ряда новых материалов.

Как заявил первый заместитель главы управляющего комитета зоны "Янпу" Жэнь Яньсинь, местные власти стремятся обеспечить максимально благоприятные условия для развития высокотехнологичных предприятий обрабатывающей пищевой промышленности. Для этого, как он пояснил, создаются многочисленные преференции, за счет которых правительство рассчитывает наладить масштабное производство широкого перечня товаров, пользующихся высоким спросом на рынке.

За последние три года, как отмечается, глубоководный контейнерный порт, расположенный на территории этой индустриальной зоны, благодаря налоговым льготам и таким мерам, как освобождение стратегически важных компаний от отдельных видов пошлин, смог оказать существенное стимулирующее воздействие на развитие сектора, связанного с международным судоходством. Кроме того, руководство технопарка ведет масштабную работу по привлечению компаний, специализирующихся на выпуске наукоемкой экологической продукции, а также предприятий, вовлеченных в проекты экономической цифровизации.

Зона опережающего экономического развития "Янпу" играет важную роль в формировании единой высокоэффективной транспортной сети КНР. В соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году находящийся на ее территории порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из разных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, в Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет логистическим узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.