Минвостокразвития проводит отбор инвестпроектов по созданию теплиц в ДФО

Заявки принимаются до 21 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило отбор инвестпроектов по созданию и модернизации теплиц и селекционно-семеноводческих центров на Дальнем Востоке. Заявки принимаются до 21 июля, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Минвостокразвития объявлен отбор инвестиционных проектов по созданию и (или) модернизации теплиц и селекционно-семеноводческих центров, претендующих на возмещение из федерального бюджета до 20% и до 50% капитальных затрат на создание или модернизацию предприятий соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки принимаются до 21 июля 2023 года.

По данным пресс-службы, на Дальнем Востоке уже реализуется 21 проект по строительству тепличных комплексов с общим объемом инвестиций более 23 млрд рублей. Действующие в ДФО теплицы, в том числе построенные с мерами господдержки, производят более 30 тыс. тонн овощей в год, планируется довести производство до 50 тыс. тонн в год.

Ранее в пресс-службе Минвостокразвития сообщали, что министерство предлагает увеличить размер компенсаций затрат инвесторов при создании теплиц на Дальнем Востоке, что приведет к стимулированию инвестиций и поможет в импортозамещении.

Проект Минвостокразвития создан в целях софинансирования расходов по возмещению части затрат на строительство или модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве на Дальнем Востоке. Проект также предлагает проиндексировать предельные значения стоимости единицы мощности объектов тепличных комплексов с использованием индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической деятельности "Выращивание однолетних культур".