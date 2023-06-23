Мишустин провел встречу с главой Росстата

Премьер-министр попросил главу Росстата доложить об основных направлениях работы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Росстата Сергеем Галкиным.

Глава кабмина обратил внимание, что собираемая службой статистика важна для властей всех уровней. "Необходимо продолжать реализовывать все намеченные планы и задачи и держать их под личным контролем", - поставил задачу он.

Мишустин обратил внимание, что Росстат уже применяет цифровые технологии, чтобы обеспечивать "как людей, так и экономику достоверными данными". Однако, по его словам, важны и правильные методики.

"Ведь методики, даже те, которые рекомендованы мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые сегодня цифровая трансформация и технологический прогресс принесли в том числе таким организациям, которые занимаются сбором статистики. Например, если взять стоимость продовольственной корзины, то при помощи контрольно-кассовой техники сегодня можно более точно ее прогнозировать через данные, которые получаются при продажах в розницу любых продуктов. Тут очень важно их кластеризовать, <…> для того чтобы формировать точные знания о стоимости продуктовой корзины, цене бензина, хлеба, любых продуктов", - отметил премьер.

Глава правительства уточнил у Галкина, насколько методики Росстата соответствуют "ключевым вызовам".

Мишустин обратил внимание, что встреча проходит в преддверии Дня работника статистики, он поздравил главу службы и коллектив организации с наступающим праздником, пожелал "всего доброго".