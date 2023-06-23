23 июня, 11:24,
обновлено 23 июня, 11:43

Росстат: нефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Об этом сообщил в пятницу руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Также хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень I квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления", - сказал он. 

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