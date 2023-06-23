Росстат: нефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Об этом сообщил в пятницу руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Также хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень I квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления", - сказал он.