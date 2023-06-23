Биржевые цены на бензин снизились почти на 2%

В частности, цена бензина Аи-92 уменьшилась до 57,546 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Биржевые цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов снизились почти на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 уменьшилась на 1,71%, до 57,546 тыс. рублей за тонну. При этом накануне - 22 июня - стоимость этого вида топлива обновила рекорд августа 2021 года и поднялась до 58,55 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 1,89%, до 65,33 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,36%, до 51,399 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 2,26%, до 16,045 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) опустилась на 0,24%, до 64,505 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 5,5%, до 24,279 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 3%, до 19,489 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже и предложила повысить их на 1 процентный пункт - для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%.

Кроме того, ФАС начала изучать действия нефтяных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям, а также обсудила на биржевом комитете ведомства возможность ужесточения критериев экспорта топлива.