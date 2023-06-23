Рабочая группа Госдумы обсудила ужесточение требований к работе "наливаек"

Депутаты предлагают в том числе расширить перечень необходимых документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. В Госдуме обсуждается ужесточение требований к работе "наливаек", в частности, расширение перечня необходимых документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, а также увеличение полномочий региональных властей на установление дополнительных ограничений в этой сфере. Об этом говорилось на первом заседании рабочей группы по вопросу дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, созданной по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается в Telegram-канале фракции "Единая Россия".

Как отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, прорабатываются вопросы изменения требований к минимальной общей площади объектов общественного питания.

"Предлагаем дополнить перечень документов, представляемых соискателем лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в лицензирующий орган документом, подтверждающим решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на право такого вида деятельности", - также рассказал депутат.

Кроме того, Топилин сообщил, что принято решение совместно проработать вопросы внесения изменений в ЖК РФ, согласно которым местным жителям дадут право принимать решение о возможности наличия в их домах таких точек. Также на заседании, в котором принял участие вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, приняли решение проработать изменения в ФЗ 171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", чтобы предоставить региональным органам власти право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. "При этом необходимо учитывать результаты общественных обсуждений органами местного самоуправления", - добавил Топилин.

Ранее в Госдуме по предложению Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общепита с продажей алкоголя, так называемых "наливаек". В частности, речь идет о запрете их работы в ночное время, соответствующий документ могут обсудить до конца весенней сессии. Соответствующий вопрос поднял на пленарном заседании 16 мая депутат Султан Хамзаев. Он напомнил, что по итогам опроса в Telegram-канале Володина 170 тыс. из 200 тыс. опрошенных высказались, что надо запретить продажу алкоголя в ночное время в жилых домах.

Ранее власти Калининградской области выступили с инициативой внедрения в РФ системы лицензирования каждой торговой точки, осуществляющей продажу алкогольной продукции, сообщил ТАСС на ПМЭФ-2023 губернатор региона Антон Алиханов.