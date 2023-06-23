Россия ожидает от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов ВСУ по ЗАЭС

Делегация РФ обсудила с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС

МОСКВА, 23 июня /ТАСС/. Российская делегация во главе с руководством Росатома ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) конкретных шагов по предотвращению ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории, говорится в сообщении Росатома.

"Гендиректор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет. Со своей стороны А. Е. Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ.

"Гендиректор агентства в ходе поездки на станцию смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции", - подчеркнули в Росатоме.

В госкорпорации сообщили, что делегация РФ обсудила с Гросси вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые им на брифинге в Совбезе ООН 30 мая.

"23 июня с. г. в Калининграде прошел очередной раунд консультаций с МАГАТЭ относительно ситуации на Запорожской АЭС. <…> В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая с. г.", - говорится в сообщении госкорпорации.

В состав российской делегации на встрече с Гросси в Калининграде, состоявшейся 23 июня, также вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, и. о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков и представитель войск РХБЗ. Со стороны МАГАТЭ в переговорах участвовали заместители главы агентства.

Контакты России и МАГАТЭ будут продолжены, подчеркнули в Росатоме.