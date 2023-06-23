В Якутии заявили, что сотрудничество с регионами КНР связано с вопросами логистики

Среди наиболее обсуждаемых проектов - проект строительства перехода Джалинда - Мохэ

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Якутии связывают перспективы роста объема товарооборота между республикой и регионами КНР с решением вопросов транспортной логистики. Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"У Республики Саха (Якутия) огромный потенциал развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Китай уже сегодня является крупнейшим внешнеторговым партнером Якутии. Объем экспорта за прошлый год составил порядка $3 млрд, есть все перспективы для его увеличения. Конечно же, мы видим, что перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области экономики лежат в вопросах решения транспортных логистических проектов", - сказал Николаев в ходе международного форума "Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений".

Он отметил, что среди наиболее обсуждаемых проектов - проект строительства перехода Джалинда - Мохэ, "который позволит грузам из Якутии намного быстрее, почти на несколько тысяч километров, доходить до Китая". "Конечно же, мы и Амурская область заинтересованы в его реализации. Очень интересно в эти дни у нас идут переговоры с китайской стороной. Этот вопрос обсуждался не только на уровне субъектов России, но и был обсужден на уровне руководства правительств Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - добавил глава региона.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда - Мохэ позволит упростить поставки из Якутии в КНР.

"Видим, что есть и другие глобальные проекты, связанные как с освоением полезных ископаемых, так и с участием китайских компаний малого и среднего бизнеса в реализации тех или иных проектов совместно с якутскими компаниями на территории Республики Саха (Якутия), - от проектов, связанных с ИТ-индустрией, до проектов, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции. Мы и дальше будем все делать, чтобы товарооборот увеличился между нашими субъектами - между Республикой Саха (Якутия) и провинцией Хэйлунцзян как наиболее нашим активным партнером. И, конечно же, другие провинции Китая тоже проявляют большой интерес", - добавил Николаев. По его словам, внимание также уделяется сотрудничеству в сфере культуры, спорта, науки.

Как сообщил журналистам генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, Якутия "занимает важную позицию во взаимовыгодном сотрудничестве с Китаем и всегда считает Китай самым важным партнером в торгово-экономическом сотрудничестве". "За прошлый год товарооборот между Республикой Саха (Якутия) и Китаем составил $3 млрд и [регион] занимает одну из ведущих позиций среди субъектов России на Дальнем Востоке. <…> Якутия сейчас тоже занимает лидирующую позицию по привлекательности иностранных инвестиций. За последние пять лет, насколько мне известно, в экономику Республики Саха (Якутия) было привлечено [примерно] 2 трлн рублей. Это действительно показатель очень впечатляющий", - отметил он.

О форуме

Первый международный форум "Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений" проходит в пятницу в Якутске. Организаторами форума выступают региональное правительство, Северо-Восточный федеральный университет при поддержке окружной администрации Якутска, международной организации "Северный форум", Якутского регионального отделения "Общества российско-китайской дружбы", Арктического научно-исследовательского центра республики. Мероприятие проводится при поддержке генерального консульства КНР в Хабаровске.