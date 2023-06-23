Образец двигателя повышенной мощности для газоперекачки планируют создать в РФ в 2024 году

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков сообщил, что также ведутся работы над новой индустриальной версией газотурбинного двигателя НК-36И-25 мощностью 25 МВт

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Первый образец двигателя НК-36И-32, который будет иметь повышенную мощность 32 МВт, планируется изготовить в РФ в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков во время открытия нового Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"Сейчас ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) заканчивает разработку и ведет освоение производства двигателя НК-36И-32 для газоперекачивающих агрегатов. Он будет иметь повышенную мощность 32 МВт, его первый образец планируется изготовить в следующем году", - сказал Артяков.

Он добавил, что сейчас также ведутся работы над новой индустриальной версией газотурбинного двигателя НК-36И-25 мощностью 25 МВт. Он будет адаптирован для применения в условиях жаркого климата.

Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе Ростеха, что ОДК начнет к 2025 году поставки "Газпрому" газоперекачивающих агрегатов мощностью 32 МВт, созданных на базе газотурбинного индустриального двигателя АЛ-41СТ. Установка позволит повысить эффективность газотурбинных агрегатов и обеспечить необходимую пропускную способность магистральных газопроводов.

АЛ-41СТ создан на базе газогенератора авиационного двигателя. Программа разработки наземной версии двигателя подразумевает три этапа. На первом мощность газотурбинной установки будет доведена до 25 МВт, на втором - до 32 МВт, а на третьем - до 42 МВт, подчеркнули в Ростехе.