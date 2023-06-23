Янтарный комбинат распродал почти весь янтарь, который стоял в плане 2023 года

Предприятие планирует до ноября выполнить объем продаж следующего года

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 июня. /ТАСС/. Янтарный комбинат госкорпорации Ростех в Калининградской области планирует выполнить объемы продаж 2024 года до ноября 2023 года, планы по этому году уже выполнены, практически весь янтарь продан. Об этом ТАСС сообщил гендиректор предприятия Михаил Зацепин на AmberForum-2023.

"На 2023 год весь янтарь уже продан, причем в конце 2022 года. Торги 2024 года начнутся в октябре 2023 года, и за два месяца мы продадим весь объем 2024 года. Поэтому цифры говорят сами за себя, спрос на янтарь есть, и он огромен. Основные покупатели - это традиционно Китайская Народная Республика, также большую ставку сейчас делаем на страны Ближнего Востока, мы планируем их максимально вовлечь в покупку готовых изделий, полуфабриката и сырья", - сказал он.

По словам Зацепина, за последние пару лет выручка магазинов увеличилась практически на 300% по продаже готовых изделий. Самый высокий спрос на них в арабских странах, поскольку в Китае свои мастера и есть определенная специфика.

"На Ближнем Востоке большой популярностью пользуются четки, мы научились их делать по мусульманским стандартам и высокого качества. Также важной задачей является популяризация янтаря внутри России, объемы продаж говорят о том, что янтарь пользуется популярностью и она растет из года в год, наши форумы это подтверждают", - отметил Зацепин.

Как сообщил гендиректор, комбинат планирует в 2023 году вкладывать средства в модернизацию предприятия и закупку техники. "В этом году мы планируем проинвестировать где-то около 1 млрд рублей на закупку техники, заканчиваем модернизацию горнодобывающего оборудования, делаем капитальный ремонт отдельных помещений, выстраиваем сортировочно-складской комплекс, вводим в строй несколько технических и административных зданий. В течение ближайших двух лет мы полностью закончим модернизацию Янтарного комбината", - сказал он.

Зацепин также добавил, что в ближайшее время на ювелирном производстве появятся новые рабочие места, поскольку главной задачей сейчас является в максимально короткие сроки увеличить выпуск готовых изделий. "Наша задача - выйти на объем по переработке готового сырья на 50-60 тонн в год. Мы уже поднялись с 5 до 13 тонн и в ближайшие два-три года выйдем на запланированные показатели", - сообщил Зацепин.

Взаимоотношения со странами Персидского залива

По его словам, особое внимание сейчас также уделяется взаимодействию со странами Персидского залива: Катар, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, поскольку здесь, как и в Китае, янтарю придается особое значение.

"Ведем переговоры с министерством экономики Дубая, планируем открыть там музей янтаря, в Бахрейне и Катаре открыть наши магазины. Посол Бахрейна был в нашем музее и в магазине в Москве, ему очень понравилось. В июле ожидаем посла Катара, сотрудничество будем максимально увеличивать. Ряд компаний уже закупают наши изделия и сырье. В перспективе начнем взаимодействие и с Саудовской Аравией. Мы открыты к любому сотрудничеству и готовы открывать магазины по франшизе во всех странах Персидского залива", - добавил Зацепин.

О форуме

AmberForum-2023 проходит с 22 по 25 июня. Тематика - "Вселенная янтаря". Здесь участникам рассказывают, как сделать из янтаря модный бренд, найти самые эффективные инструменты продаж на конкурентном рынке, организовать экспорт янтарных изделий и решить проблему "кадрового голода" в отрасли. Помимо деловой программы, для гостей подготовили развлекательную часть, в рамках которой можно "добыть" свой образец янтаря, узнать особенности создания янтарного образа, сыграть в настольную игру "Янтарная империя" и познакомиться с последними коллекциями украшений на выставке-продаже, уточнили в пресс-службе комбината.