ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в II декаде июня сохранилась на уровне 7,83%

В третьей декаде мая показатель составлял 7,75%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июня 2023 года не изменилась по сравнению с предыдущей и составила 7,83%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным ЦБ, ставка в первой декаде июня составляла 7,83%, а в третьей декаде мая - 7,75%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.