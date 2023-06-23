Sky: рынок глубоководного туризма продолжит существовать после ЧП с батискафом в Атлантике

Существует еще три других похожих на "Титан" аппарата, которые могут погружаться на низкую глубину, заявил отставной офицер ВМС Австралии Фрэнк Оуэн

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Инцидент с подводным аппаратом "Титан", обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане через несколько дней после погружения, не приведет к исчезновению рынка глубоководного туризма. Такое мнение в пятницу выразил отставной офицер ВМС Австралии Фрэнк Оуэн в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, батискаф "Титан" был "нестандартным со многих точек зрения", однако существует еще три других похожих аппарата, которые могут погружаться на низкую глубину. "Они прошли сертифицированную независимую проверку таких структур, как Американское бюро судоходства или [британский страховой рынок] Lloyd's", - сказал он. Оуэн предположил, что после ЧП с "Титаном" любители глубоководного туризма будут более осторожны в выборе используемого ими судна.

В свою очередь сооснователь компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал "Титан", Гильермо Сенлейн в интервью радиостанции Times Radio заявил, что фирма была "привержена идеям безопасности". "Безопасность и снижение рисков были ключевыми понятиями культуры компании", - указал он. В то же время Сенлейн добавил, что правила безопасного погружения недоработаны и подходят не для всех моделей.

На борту "Титана" находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.