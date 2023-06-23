В Якутии изменения в проекте повлияли на срок ввода мусороперегрузочной станции

Проект реализует компания "Айылга" в рамках концессионного соглашения

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Срок ввода мусороперегрузочной станции, который был намечен в Якутске в 2023 году, изменился из-за корректировок в проекте. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Якутии.

"В этом году планировалось завершить строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки на 8 км Вилюйского тракта, откуда на полигон должны были поставляться отсортированные отходы. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения компанией "Айылга". Однако сроки будут сдвинуты из-за изменений в проекте", - говорится в сообщении. Как уточнил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, измененная проектная документация находится на экспертизе.

Как добавили в региональном правительстве, в Якутске на 27 км Вилюйского тракта продолжается строительство нового мусорного полигона. Предполагается, что в последующем отходы из мусороперегрузочной станции будут поступать на новый полигон. Он станет первым объектом размещения отходов, построенным на многолетней мерзлоте.

В рамках первого этапа проекта полигона, который реализуется ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", до осени построят первые два из пяти карт - участков для размещения отходов. "Работы идут неплохими темпами. Общая готовность объекта составляет почти 50%. К осени первый этап должен быть завершен", - отметил Садовников. Второй этап реализуют в 2024-2028 годах, он предусматривает строительство остальных трех участков размещения отходов и вспомогательной зоны - КПП, склада ГСМ и других объектов.

Оба проекта реализуют по региональному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Их ввод позволит в ближайшем будущем рекультивировать действующий полигон, который был создан еще в 1974 году, а также положительно повлияет на экологическое благополучие столицы республики.