Россельхознадзор нашел сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области

В отношении "Равис - птицефабрика Сосновская" ввели временные ограничения на экспорт продукции в Катар и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях, произведенных предприятием "Равис - птицефабрика Сосновская" из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"В результате лабораторных исследований в мясе птицы, произведенном ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" (Челябинская область), была обнаружена сальмонелла. Службой вводятся временные ограничения на экспорт продукции компании в Государство Катар и Королевство Саудовская Аравия", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, служба ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении свинины и других полуфабрикатов, произведенных компанией "Ратимир" из Приморского края, в связи с выявлением в продукции листерии. Производитель имеет разрешение на поставки в несколько африканских и азиатских стран, пояснили в Россельхознадзоре.