23 июня, 14:19,
обновлено 23 июня, 14:42

Замгенсека ООН призвала к устранению всех преград для реализации зерновой сделки

Розмари Дикарло заявила о разочаровании замедлением реализации черноморской зерновой инициативы

ООН, 23 июня. /ТАСС/. ООН полностью привержена поддержке экспорта российского продовольствия и удобрений и призывает, чтобы все преграды по выполнению зерновой сделки были устранены. Об этом заявила в пятницу заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы разочарованы замедлением реализации черноморской зерновой инициативы. Экспорт продовольствия через морские гуманитарные коридоры снизился, - сказала Дикарло. - <…> Мы призываем к тому, чтобы все преграды были устранены для обеспечения продолжения этой договоренности".

"ООН полностью привержена поддержке реализации меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", - подчеркнула она. 

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