26 июня, 14:27

На Курилах планируют создать аналог международной станции "Снежинка"

Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сообщил, что оборудование, которое создается для "Снежинки", будет применяться для водородного полигона на Сахалине

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Аналог международной арктической станции "Снежинка", которая строится в Ямало-Ненецком автономном округе, планируют создать на Курильских островах. Об этом ТАСС сообщил в понедельник зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

"Мы думаем сделать аналог "Снежинки" на Курильских островах", - сказал он.

Кроме того, оборудование, которое создается для международной арктической станции "Снежинка", будет применяться для водородного полигона на Сахалине.

Проект строительства "Снежинки" был запущен в 2020 году. Станция будет использовать передовые технологии в области производства чистой энергии, систем жизнеобеспечения и станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Параллельно на "Снежинке" будут заниматься практическими исследованиями систем жизнеобеспечения в Арктике. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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