Сийярто: Венгрия не поддержит призывы ЕС к санкциям против ядерной энергетики РФ

По словам главы МИД Венгрии, это нанесет ущерб энергобезопасности страны

БУДАПЕШТ, 26 июня. /ТАСС/. Венгрия не поддержит санкции против российской ядерной энергетики, поскольку это нанесет ущерб ее собственной энергобезопасности. Эту позицию венгерского правительства подтвердил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге.

Беседуя с журналистами в перерыве совещания, он сообщил, что некоторые страны ЕС по-прежнему предпринимают попытки ввести санкции против предприятий и организаций ядерной энергетики РФ. Такие призывы, по его словам, звучали и в ходе дискуссий в Люксембурге. "Кажется, эта история никогда не закончится, но все в ЕС и за его пределами должны знать, что Венгрия никогда не согласится с санкциями, которые сделают невозможным существование ее собственной ядерной промышленности", - сказал глава венгерского МИД, краткая пресс-конференция которого транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Использующая российское ядерное топливо венгерская АЭС "Пакш" обеспечивает треть потребностей страны в электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома.

Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4 400 мегаватт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение проекту "Пакш-2" и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки Брюсселя и ряда стран ЕС распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.