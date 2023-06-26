Делистинг расписок "Полюса" на Лондонской фондовой бирже состоится 25 июля

В компании отметили, что сохранят листинг акций на Московской бирже

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Делистинг депозитарных расписок золотодобывающей компании "Полюс" на Лондонской фондовой бирже ожидается 25 июля, говорится в сообщении компании.

"Компания приняла решение прекратить листинг депозитарных расписок в связи с ожидаемым завершением программ депозитарных расписок, о котором было объявлено 22 июня 2023 года. <...> Ожидается, что прекращение листинга депозитарных расписок вступит в силу с 08 часов 00 минут (по среднему времени по Гринвичу) 25 июля 2023 года", - сообщили компании.

Отмечается, что после прекращения листинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг акций на Московской бирже.

Ранее совет директоров "Полюса", учитывая введенные санкции, принял решение о делистинге расписок компании с Лондонской фондовой биржи. "Полюс" также уведомил депозитария своих расписок - The Bank of New York Mellon - о завершении программ листинга.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.