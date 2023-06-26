Эксперт: меры правительства по поддержке ОПК увеличивают приток молодежи в отрасль

В частности, речь идет о прибавке в 10% к региональной зарплате

АЛЕКСИН, 26 июня. /ТАСС/. Принятые правительством РФ меры по поддержке сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионах, в частности, прибавка в 10% к региональной зарплате, увеличивают приток молодых специалистов в отрасль. Об этом в понедельник на открытии форума "Инженеры будущего" сообщил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В апреле сообщалось, что правительство России расширило параметры поддержки предприятий ОПК, принимающих на работу новых сотрудников, соответствующее постановление подписал прeмьер-министр Михаил Мишyстин. Прeдприятия смогут пoлучать компенсации затрат на выплату зaрплаты сотрудникам, которые перeезжают к ним для работы не только из других рeгионов страны, но и из других муниципальных oбразований в пределах одного рeгиона.

"Это существенно привлекло молодых людей, которые выбирают, по какому профилю учиться. Мы видим сегодня, что больше и больше ребят сегодня идут получать инженерные профессии, мы видим, что все больше и больше ребят хотят приезжать на те территории, которые, как и Тульская область в том числе, создали уникальные условия социокультурные", - сказал Гутенев.

Он добавил, что комиссия Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, создала возможности для эффективного взаимодействия между органами законодательной и исполнительной власти. Это ускоряет принятие необходимых для развития отрасли законопроектов.

В свою очередь, Дюмин отметил, что одной из задач, стоящих перед промышленностью, является изучение и внедрение новых технологий, ее решению способствует проведение форума. "Наша задача вместе с теми преподавателями и учеными, которые в течение недели здесь будут работать на форуме, приезжать из Москвы и Санкт-Петербурга, максимально сократить временные интервалы, чтобы те идеи, которые действительно отвечают требуемым подходам, были в кратчайшее время внедрены в современный производственный процесс. Это движение к успеху, к выполнению тех задач, которые перед нами поставлены", - подчеркнул Дюмин.

"Инженеры будущего" является международным молодежным промышленным форумом федерального уровня. Организаторами выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям. Форум проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных компаний, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. Возраст участников составляет 20-35 лет.