Комитет Госдумы одобрил порядок уплаты страховых взносов с учетом международных договоров

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об особом порядке исчисления и уплаты страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с выплат в пользу российских и иностранных граждан с учетом положений международных договоров. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 июня.

Как сообщил на заседании комитета статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, с 1 января 2023 года в РФ установлен единый совокупный тариф, но есть международные договоры, в соответствии с которыми применяются только отдельные тарифы страховых взносов, а не все в совокупности. "В связи с этим остался неурегулированным вопрос уплаты с 1 января 2023 года страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с учетом положений международных договоров РФ", - пояснил он.

Законопроектом предлагается установить порядок уплаты с выплат в пользу российских и иностранных граждан страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования, то есть либо пенсионное, либо социальное, либо медицинское страхование в случаях, когда положениями международных договоров предусмотрено, что эти лица застрахованы только по одному или двум из трех видов обязательного социального страхования. Кроме того, из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию исключаются лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой и являющиеся военными пенсионерами - у них особый порядок начисления пенсий, поэтому они не платят страховые взносы на пенсионное страхование, указал Сазанов. Законопроектом предлагается установить возможность уплаты такими лицами взносов только на обязательное медицинское страхование.

Предлагаемый законопроектом порядок исчисления увязан с нормативами зачисления страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов по соответствующему виду обязательного социального страхования, установленными от суммы страховых взносов, исчисленной по единому тарифу. Документ предлагает ввести следующие страховые тарифы для плательщиков страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц в соответствии с международными договорами РФ: на обязательное пенсионной страхование - 72,8% от взносов по единому тарифу, на обязательное медицинское страхование (ОМС) - 18,3%, на обязательное социальное страхование (ОСС) - 8,9%.