Треть идей форума "Инженеры будущего-2022" уже внедряются на предприятиях ОПК

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, большой вклад в развитие российского оборонно-промышленного комплекса вкладывают инженеры Тульской области

АЛЕКСИН /Тульская область/, 26 июня. /ТАСС/. Порядка трети идей, которые были предложены в ходе прошлогоднего форума "Инженеры будущего", реализуется на практике оборонно-промышленными и металлургическими предприятиями. Об этом в понедельник сообщил на открытии форума "Инженеры будущего" губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Мы видим по прошлому году, когда мы проводили этот форум, что часть - одна треть тех инновационных идей, нешаблонных и смелых решений уже внедряется в производство - в нашу оборонную, металлургическую отрасль", - сказал он.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, большой вклад в развитие российского оборонно-промышленного комплекса вкладывают инженеры Тульской области. "Вашими светлыми головами, инженерами, это оружие [которое создается в Тульской области], обеспечивает суверенитет нашего государства", - отметил он.

Молодые инженеры для достижения успеха, по мнению заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Николая Волобуева, должны сочетать в себе продвинутые конструкторские навыки и творческий подход для выдвижения прорывных идей в сфере развития технологий. "Нашей стране и Ростеху в частности, нужны очень высококлассные специалисты - инженеры будущего. Но самое главное - люди, которые умеют работать на пересечении различных профессиональных областей, могут сочетать в себе и конструкторские навыки, и умение действительно двигать технологии и технику вперед", - сказал Волобуев.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, обращаясь к участникам форума, отметил, что идеи молодых инженеров создадут для России много рабочих мест. "Вы выбрали одну из самых интересных, сложных и перспективных профессий - профессию инженера. Это основа экономики, основа промышленности, вы будете внедрять новые разработки и давать много-много новых миллионов рабочих мест", - подчеркнул он.

"Инженеры будущего" является международным молодежным промышленным форумом федерального уровня. Организаторами выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям. Форум проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных компаний, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. Возраст участников составляет 20-35 лет.