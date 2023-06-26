Суд разрешил распродать имущество экс-генерального директора Urban Group

Александра Долгина признали банкротом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал на заседании экс-генерального директора обанкротившегося девелопера Urban Group Александра Долгина банкротом и принял решение реализовать его имущество. Решение опубликовано на сайте суда в понедельник.

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реструктуризации долгов Долгина в марте 2022 года по заявлению Банка ДОМ.РФ. За прошедшее время в реестр требований должника были включены правопреемник банка "Возрождение" - "Енисей", БМ-банк, Московский индустриальный банк, банк "Солидарность", Промсвязьбанк, Сбербанк и другие кредиторы.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир.