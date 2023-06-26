На Ставрополье число социальных предприятий выросло вдвое за два года

В регионе социальным предпринимателям оказывают финансовые и нефинансовые меры поддержки, что позволяет им открывать частные детские сады, образовательные и медицинские центры

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Количество социальных предприятий в Ставропольском крае превысило 80 в 2023 году, сообщили журналистам в понедельник в краевом Минэкономразвития. Таким образом, за два года число таких компаний выросло более чем в два раза.

"В 2021 году их было 41, в 2022 - 57. По итогам рассмотрения комиссии, действующей в министерстве экономического развития Ставропольского края, в реестр внесены еще 29 предприятий, подавших свои заявки до 1 июня текущего года", - говорится в сообщении.

На Ставрополье социальным предпринимателям оказывают финансовые и нефинансовые меры поддержки. Такие предприятия получают доступ к господдержке и услугам центра "Мой бизнес" на льготных условиях. В 2023 году на субсидии социальным предприятиям власти региона направят из краевого бюджета 25 млн рублей.

"Поддержка - это расширение возможностей для всех категорий населения, которые относятся к социально незащищенным: детям, пенсионерам, инвалидам - и решение различных социальных проблем. С 2021 года грантовую поддержку получили 22 социальных предприятия", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.

Социальные предприниматели в крае открывают частные детские сады, образовательные и медицинские центры, предоставляют услуги по протезированию, реабилитации и так далее. В Минэкономразвития края отмечают, что господдержка позволяет увеличить интерес бизнеса к социальному предпринимательству.