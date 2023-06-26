26 июня, 15:58,
обновлено 26 июня, 16:04
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Россия запросила на 27 июня заседание СБ ООН по "Северным потокам"

AP Photo/ John Minchillo
Заседание СБ ООН
© AP Photo/ John Minchillo

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, обсуждение пройдет в закрытом формате

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Россия запросила проведение 27 июня обсуждения в Совете Безопасности ООН по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу", - указал он.

"Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют. Пустые заверения о том, что расследования идут, нас не устраивают", - добавил Полянский. 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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