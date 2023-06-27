Роструд перевыполнил план по доходам в 2022 году

Как следует из заключения Счетной палаты, исполнение прогнозных показателей составило 132,6% (2,94 млрд рублей)

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роструд в 2022 году перевыполнил план по доходам, исполнение прогнозных показателей составило 132,6% (2,94 млрд рублей). Об этом сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Роструде.

"На 2022 год прогнозные показатели по доходам установлены в объеме 2 223 341,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 948 912,9 тыс. рублей, или 132,6% установленного прогноза", - говорится в документе.

Согласно результатам анализа, исполнение прогноза административных штрафов за нарушение трудового законодательства в 2022 году составило 70,5%. Неисполнение прогноза обусловлено тем, что в 2022 году был введен мораторий на проведение плановых проверок малого и среднего бизнеса.

При этом уровень исполнения расходов составил 98,5% (80,7 млрд рублей). В 2022 году Роструд реализовывал мероприятия для снижения напряженности на рынке труда, были направлены средства резервного фонда в объеме 16,8 млрд рублей.

Отмечается, что общий объем межбюджетных трансфертов, утвержденных Роструду на 2022 год, составил 64,8 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом общая сумма уменьшилась на 40%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 50,1 млрд (99,5%), основная сумма остатков образовалась из-за снижения численности (по сравнению с прогнозируемым количеством) зарегистрированных в качестве безработных в 2022 году.