PDV Holding утверждает, что получила 49,9% принадлежавших "Роснефти" акций Citgo

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Работающая в США компания PDV Holding, Inc. выступила в понедельник с утверждением, что по решению суда в штате Делавэр получила от "Роснефти" 49,9% акций компании Citgo Holding Inc.

Citgo Holding Inc. является дочерней структурой венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A. После того как США ввели санкции против Венесуэлы во время попытки прихода к власти оппозиции в 2019 году, находящиеся в США противники президента Николаса Мадуро создали отдельную структуру PDV Holding, Inc., предъявившую права на Citgo. Ситуация осложнялась тем, что ранее акции Citgo были переданы нескольким международным компаниям, в том числе "Роснефти", в качестве залога по кредиту. PDV Holding, Inc. предпринимает усилия, чтобы добиться передачи себе прав на эти акции. При этом введенные США санкции запрещали передачу акций Citgo.

"В мае 2023 года OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами - прим. ТАСС) выдала PDV Holding, Inc. лицензию, разрешающую передачу сертификата на владение акциями и прекращение действия залога со стороны Rosneft Trading. Вскоре после этого в ответ на требование PDV Holding, Inc. Rosneft Trading согласилась вернуть сертификат, который находился на эскроу-счете в Нью-Йорке. Сертификат был возвращен 21 июня 2023 года и теперь находится в распоряжении PDV Holding, Inc. в штаб-квартире в Техасе", - говорится в сообщении компании.

На активы Citgo Holding Inc. при этом претендуют несколько американских компаний, в том числе Crystallex и ConocoPhillips, предъявивших претензии за национализацию своих активов в Венесуэле.