Эстония разработала схему использования замороженных активов России для помощи Украине

Премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что "некоторые детали еще нужно уточнить"

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Эстония завершила работу над юридической схемой использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом во вторник сообщило издание Postimees со ссылкой на заявление премьер-министра республики Каи Каллас.

"Решение практически готово, оно уже обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить", - заявила она. Глава кабмина уточнила, что заблокированные активы РФ пойдут на восстановление Украины и будут реализованы в авансовом порядке. Согласно плану, разработанному МИД Эстонии, Россия сможет получить компенсацию за конфискованное имущество в будущем при условии возмещения ущерба, причиненного Украине. Такая схема получит одобрение правительства "в ближайшие недели", отметила Каллас.

Эстонский премьер также заявила, что власти республики путем реализации этой схемы намерены "продемонстрировать другим странам, как решение сможет работать на легальных основаниях". "Мы надеемся, что в Европейском совете примут эту схему", - добавила Каллас.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на эстонский орган по борьбе с отмыванием денег сообщило, что замороженные средства на принадлежащих подпавшим под санкции россиянам счетах в республике составляют почти €20 млн.